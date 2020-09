Aforo máximo del 35% y estrictas medidas de bioseguridad: así será el retorno presencial a clases

Siete meses después de trabajar en sus protocolos, las instituciones educativas por fin tienen luz verde para el retorno a clases en alternancia toda vez cumplan con los requerimientos de las Secretarias de Educación y Salud de cada ciudad y municipio.

El colegio Nueva Inglaterra es de los primeros que ya cuenta con el permiso para operar.

“Lo que tuvimos que hacer fue diseñar el modelo de alternancia para atender tanto a los estudiantes que vendrán a clases presenciales como los que sigan en clases remotas en sus casas, diseñar todos los protocolos de bioseguridad, hacer el registro y diseñar un procedimiento para llevar un registro del estado de salud de todas las personas que ingresen al colegio como empleados, educadores y estudiantes”, dice Danilo Almanza, rector del colegio Nueva Inglaterra Bilingüe.

Cada institución educativa del país deberá presentar su plan de intervención con los protocolos precisos, según la afectación del territorio y los riesgos de la zona donde se encuentre ubicado el colegio.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, explicó las condiciones primordiales: “Asistencia a la institución solo de los estudiantes que no presenten síntomas como mecanismo esencial de entrada, uso de tapabocas, establecer horarios para el lavado de manos, no compartir alimentos, cargar el tapabocas en bolsa de papel mientras se come, no tocarse la cara ni la nariz, no frotarse los ojos y mantener la distancia física de dos metros entre otros”.

Los colegios deben contar con suministro de agua potable para el consumo, limpieza y desinfección de tanques, así como ventilación, señalización y debido distanciamiento. Deberán privilegiar el trabajo individual o en duplas.

El aforo máximo será del 35 % del total de la población matriculada; toda institución deberá contar con una zona de aislamiento para estudiantes que presenten algún síntoma durante la jornada escolar.