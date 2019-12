¡Agarrón en la Policía! Director e inspector de la institución se acusan mutuamente

El general Óscar Atehortua dijo que peleó con el general William Salamanca por actuar fuera del reglamento. El segundo ha hablado de presunta corrupción.

El director de la Policía reveló que tuvo una acalorada discusión con Salamanca, en la que le preguntó “por qué se había constituido un grupo de inteligencia al interior de la inspección general, habida cuenta que no puede, de acuerdo a nuestros protocolos y reglamentos, tener un grupo de inteligencia, una unidad como estas, porque la inspección general es una unidad disciplinaria”.

“No hay una unidad que pueda ser juez y parte, no pueden hacer investigaciones y, ellos mismos, fallar disciplinariamente”, recalcó el general Atehortua.

Agregó que el general Salamanca, que hace cuatro meses fue removido de la dirección de Seguridad Ciudadana por falta de resultados, lo señaló de persecución.

"Me dijo que él tenía en su poder un audio donde algún capitán le mencionaba, que por algún motivo, el director de la Policía Nacional había dado una orden a un oficial superior de investigarlo a él y buscar la forma de sacarlo de la Policía. Yo esto no lo puedo permitir y fui vehemente con él, primero porque el director general no tiene conspiraciones", subrayó.

En algunos medios radiales, el general Salamanca denunció casos de presunta corrupción dentro de la Policía Antinarcóticos, donde hay agentes que no pasaron el polígrafo y que tendrían vínculos con bandas de traficantes.

También sostuvo que habrían pagado una gruesa suma de dinero por la construcción de cerca de 60 viviendas en el centro nacional de operaciones de la Policía y que estas no se terminaron.

Frente a esto, el general Atehortua dijo que no ha recibido ningún informe del inspector respecto a los presuntos casos de corrupción y que no adjudicó la construcción de las viviendas mientras fue director del Centro Nacional de Operaciones de la Policía.

El director de la institución manifestó que, aunque el general Salamanca está de vacaciones, él está dispuesto, “en aras de la transparencia”, a suspenderlas “para que regrese y termine su investigación y se la mande a todas las autoridades como se lo pedí ese día”.

“Yo personalmente solicitaré cita con el procurador general de la Nación, solicitaré cita con el señor fiscal general y pediré una cita con nuestro contralor general, y a todos ellos les voy a pedir que vengan e investiguen, pero que investiguen a los más altos niveles, porque a mí no me puede investigar la inspección general, me pueden investigar ellos y voy a pedir que lo hagan”, agregó.