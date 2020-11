Agente de tránsito y motociclista se fueron a los golpes en Neiva

Un procedimiento de tránsito en Neiva terminó en una pelea entre un agente y un motociclista.

“El señor agente de tránsito me sale a la mitad de la calle a hacerme el pare. Yo le hago el quite y es cuando él me hace caer. Yo me paro furioso, le tiro el casco (…) estoy saliendo para irme cuando el de tránsito sale, me persigue provocándome otra vez a pelear y es cuando saca el taser y me agrede la oreja”, dijo el motociclista, Antonio Núñez.

El agente, quien también estuvo relacionado con otra pelea con un motociclista en junio pasado, señala que los ciudadanos son groseros y que son quienes los agreden inicialmente: “Nosotros también somos personas, también sentimos, tenemos familia que nos esperen casa, entonces por favor invitarlos a que nos tengan un poco de paciencia con estos requerimientos”.

La Secretaría de Movilidad reveló que dentro de una semana los 113 agentes de tránsito que operan en Neiva empezarán a usar una cámara de solapa, donde quedará registrado cada procedimiento que realicen.