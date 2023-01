Agentes de tránsito de Malambo, en la mira de vándalos que atacan sus casas a piedra

Conductores informales, molestos por los controles, podrían estar detrás de agresiones, cree el uniformado afectado. Hay recompensa para hallar a responsable.

Leonardo Zabala, agente de tránsito atacado en Malambo, Atlántico, explicó que están “inmovilizando a las personas que no portan el casco en el momento, que no porten el SOAT, que no lleven su licencia de tránsito, en ocasiones nos insultan, nos dicen que los dejemos trabajar”.

Los conductores de motocarros y mototaxis, por su parte, cuestionaron los controles de las autoridades.

“¿Cómo es posible que nos van a cobrar un censo? Y si uno no tiene el censo lo corretean; yo tengo los papeles en regla y si no tengo el censo no me dejan trabajar”, dijo el conductor de motocarro José Gómez.

Las autoridades de Malambo ofrecieron una recompensa de $2 millones para hallar al responsable del acto vandálico.

