Agmeth Escaf se pronunció ante insultos que recibió en el estadio durante partido Colombia-Venezuela

El representante a la Cámara Agmeth Escaf se pronunció luego de un incidente que tuvo en el estadio Metropolitana de Barranquilla, durante el partido en el que se enfrentaron la selección Colombia y Venezuela, y donde recibió insultos.

Por medio de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el político y presentador barranquillero habló sobre el episodio que se volvió tendencia en redes sociales, pues en diferentes plataformas empezó a circular un video en el que se le observa aparentemente discutiendo con quienes serían familiares del jugador de la selección Colombia Luis Díaz.

En las imágenes se observa cómo mientras el actor dialoga con estas personas, los hinchas que estaban en la tribuna comenzaron a abuchearlo, incluso uno de estos le arrojó un vaso con agua.

Echaron a Agmeth Escaf del Estadio.



La sanción social por sus conductas.

👍 pic.twitter.com/uM3gMSUszb — Sumercé 🌐 (@Bogota2022) September 8, 2023

Publicidad



Al respecto, Agmeth Escaf se pronunció y lamentó lo ocurrido.

“Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos llegado a unos niveles de intolerancia y de violencia política que nos hacen daño y nos desunen en momentos en que deberíamos estar más unidos (como en un partido de la Selección)”, indicó en primera instancia.

Asimismo, el representante a la Cámara aclaró que la situación no se debió a una disputa de sillas.

Publicidad

“No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver. De hecho, tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, occidental baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político”, agregó.

Agmeth Escaf indicó que entiende el malestar de la ciudadanía, pero que no está de acuerdo con ir en contra de un partido político y sus familias. De igual forma, condenó los hechos que pudieron afectarlo a él y su familia.

“Nosotros nos mantuvimos tranquilos para no escalar la situación y evitar que se fuera a mayores, especialmente porque estaba mi suegra, que es una señora mayor, por eso preferimos subirnos a un palco y protegernos, pero eso de echarnos cerveza en la cara y otras agresiones son comportamientos muy bajos. Muy ruines”, indicó.

Por último, hizo un llamado a reflexionar e invitó a las personas a respetar las diferencias de los demás y a no acudir a la violencia en este tipo de situaciones.

Publicidad

“Los invito a reflexionar. Hago un llamado al respeto y a la decencia. La riqueza de un país está en sus diferencias, en sus matices, en sus muchos colores. No tenemos que agredirnos por pensar distinto”, concluyó.

Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos… pic.twitter.com/niBi1oxUVp — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 8, 2023