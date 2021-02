Agredió a menor con un machete para abusar de ella, pero quedó en libertad

La menor de edad fue sorprendida por un extrabajador de la familia, en una finca de Paz de Ariporo -Casanare- que ingresó a su cuarto con un machete amenazándola con matarla si no consentía un encuentro sexual.

“Como ella no se dejó acceder le causa unas heridas bastante traumáticas, le causa la amputación del 90% del dedo índice de la mano izquierda”, explicó la madre de la menor atacada.

La pequeña valiente se defendió como pudo, pero recibió varias heridas que hoy la tienen en un hospital de Yopal.

“Es valorada por personal médico, pediatría y de la especialidad de ortopedia, cirugía plástica y un manejo interdisciplinario por trabajo social y psicología”, indicó Hernán Darío Santacoloma, director de urgencias del hospital regional.

A Sonia Bernal, defensora del pueblo, le preocupa la poca efectividad de las autoridades.

“No son lesiones personales sino es una violencia de género, es una violencia que sucede a la niña por el interés de ser violentada o abusada sexualmente”, indicó la funcionaria.

El agresor fue detenido por la Policía, pero luego fue dejado en libertad.

“Esa persona, como no fue capturada en flagrancia, se hace la individualización, se presenta el informe a la Fiscalía, se habla con el fiscal y nos manifiesta que con esto no se podría iniciar la investigación ya que no hubo una línea de tiempo permanente en los hechos”, señaló el coronel José Rafael Miranda, comandante de Policía de Casanare.

Noticias Caracol quiso conocer directamente desde la fuente la posición que asumiría el ICBF para proteger los derechos de la menor que fue brutalmente agredida. Sin embargo, a pesar de la insistencia, la institución no quiso dar declaraciones.