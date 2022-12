Agresiones a colombianos son manipulación mediática: canciller de Venezuela

Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron hoy acciones conjuntas contra el contrabando y otros delitos en la frontera común, pero no llegaron a un acuerdo para reabrir el principal paso entre los dos países, cerrado hace una semana por orden del presidente Nicolás Maduro.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo al término de una reunión en Cartagena con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, que le manifestó la convicción de "que el cierre de la frontera no es el camino para combatir este flagelo".

"En eso hemos hecho un llamado para que podamos restablecer ese paso importante en la frontera y seguiremos trabajando para que sea una frontera nueva, una frontera productiva", manifestó Holguín en una declaración a la prensa.

La funcionaria reconoció la problemática que se vive en la zona y aseguró que “el contrabando en la frontera ha generado un daño inmenso y lo reconocemos”.

“Somos convencidos de la relación de cooperación con Venezuela no nos va a seguir sacando nadie”, dijo la alta funcionaria colombiana.

Anunció una serie de encuentros de altos funcionarios de ambos países como los ministros de Defensa, Defensores del Pueblo y ministros de Finanzas.

“Hemos invitado al Defensor del Pueblo para que pueda desplazarse al Táchira y a acompañar a los deportados que van a traer sus enseres de Venezuela”, añadió.

Por su parte, la ministra venezolana fue elogiosa en la relación que ambos países sostienen.” Mal haríamos en estar maltratando colombianos que son nuestros hermanos”, señaló.

Indicó que la humillación y el maltrato a colombianos es una manipulación mediática.

“Hacemos un llamado a que se atienda el tema mediático y su constante agresión contra Venezuela”, añadió.