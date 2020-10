“Ahora te admiro a ti”: Daniella Álvarez dedica mensaje a niño al que le amputaron una pierna

Una humilde familia en Manizales enfrenta el drama de no tener los recursos económicos necesarios para atender la difícil situación de salud de uno de sus hijos quien, tras sufrir un accidente, perdió una pierna. En redes sociales ya se adelantan campañas de ayuda.

“Él se subió al muro y, por coger una gatica, se desprendió el techo y el muro le cae encima. Lastimosamente pasa este accidente”, contó María Helena Botero, madre del Ángelo Posada Botero, niño accidentado.

El menor fue trasladado de inmediato, con lesiones severas en la pierna izquierda, a un centro hospitalario donde, después de varias cirugías, se la debieron amputar.

“Ellos trataron por todos los medios de salvarle la pierna a mi niño, pero fue imposible, ya que él perdió demasiada sangre, el daño colateral fue muy fuerte y lastimosamente llegaron a la amputación porque ya era peligroso para la vida de él”, dijo Botero.

De inmediato y por la difícil condición económica de los padres del menor que están desempleados, familiares en Estados Unidos iniciaron campañas para recolectar fondos y ayudar al proceso de recuperación de Ángelo.

“Gastos médicos y todos los gastos que se vienen para ayudar a mi primito y decidí compartir su historia y su foto en una plataforma que se llama ‘Go family’, que permite recaudar fondos en momentos de situaciones de emergencias por medio de esta página. Gracias a Dios, hasta ahora hemos recaudado mil 200 dólares, con la meta de llegar a 5 mil dólares”, indicó Laura Hoyos, prima del menor accidentado.

Ángelo Posada Botero recibió una grata sorpresa por parte de la exreina, presentadora y modelo Daniella Álvarez , quien le dedicó un mensaje de amor y palabras de aliento.

“Creo que ya me conoces porque me dijeron que me querías mucho, que me admirabas mucho y bueno quiero decirte que ahora yo también te admiro mucho a ti. Solamente cuando confiamos plenamente en Dios, en esa persona que creemos tanto y cuando somos personas amantes de la vida, podemos superar cualquier cosa que se presente”, expresó la barranquillera.

En el Hospital Infantil de Caldas, Ángelo Posada inició un proceso de duelo y adaptación.

“Un proceso de aceptar la imagen corporal, de acogerse al funcionamiento de su miembro, de igual manera implica un proceso de recuperación”, explicó Daniela Ramírez, psicóloga clínica del Hospital de Caldas.

La rehabilitación, que ya inició con terapias, será complementada con la utilización de una silla de ruedas y, después de siete meses, con la prótesis.