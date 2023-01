“Ahorita no que está complicado”: ‘Guacho’ les huía a sus amores por miedo a ser descubierto

Interceptaciones telefónicas permitieron establecer que se referían al Ejército como “los señores”. Cada dos días cambiaba de celular para evitar el rastreo.

Durante los últimos seis meses agentes de inteligencia del CTI escucharon todas las conversaciones que el cabecilla del frente Oliver Sinisterra tuvo con sus hombres. Fueron más de 120 las líneas de celulares que les permitió rastrear al sanguinario hombre, buscado por los gobiernos de Colombia y Ecuador.

En uno de los audios, alias ‘Guacho’ le da instrucciones a uno de los guerrilleros que custodia la zona donde se encontraba y le advierte de los seguimientos que le están haciendo “los del Gobierno”.

Guerrillero: Igualmente la P me dijo que estuviera pendiente, que por el lado que yo estoy vienen bajando los señores…

Guacho: ah listo, esté pendiente

Guerrillero: los del Gobierno

Guacho: sí, sí, ya entendí

En otra conversación uno de sus hombres le pide autorización para llevar a uno de sus amores a su escondite:

Guerrillero: “La Natalia que está loca para comunicarse con usted porque ella quiere bajar a donde está usted, pero que como no la ha mandado a buscar, que no ha podido bajar, entonces ¿qué le digo?

Guacho: no ahorita no que está complicado.

Guerrillero: bueno listo

Conversaciones como estas fueron clave para identificar al menos 16 puntos que frecuentaba el máximo cabecilla del grupo Oliver Sinisterra y que permitieron a las autoridades darle de baja.

