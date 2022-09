Aída Victoria Merlano calificó como “un milagro” la condena en su contra

Luego de ser condenada a 7 años y medio de prisión por la fuga de su madre, Aída Victoria Merlano aseguró que lo ocurrido este martes, 13 de septiembre de 2022, en la lectura de la sentencia fue “un milagro”.

“No me voy a ir a una cárcel, lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años, mínimo, a una cárcel y pasó un milagro, porque fueron 7 años y medio y va a ser en el beneficio de casa por cárcel”, aseguró Aída Victoria Merlano a través de sus historias de Instagram.

Agregó que le "dictaron privación de la libertad inmediata", por lo que ahora tiene que cuadrar su entrega con el Inpec. Asimismo, confirmó que sus abogados ya apelaron la decisión del juez.

“Gracias a todos lo que se pronunciaron sobre mi caso y le dieron visibilidad. Esta es solo la primera instancia y esperamos que en segunda instancia nos absuelvan”, afirmó.

Finalmente, Aída Victoria Merlano agradeció también todo el cariño que ha recibido durante este proceso en su contra por la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano.

El juez halló a la joven responsable de los delitos de favorecimiento de fuga de presos e instrumentalización de menores de edad.