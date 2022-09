Aída Victoria Merlano dice que su condena podría ser de "17 años sin acceso a casa por cárcel”

Aída Victoria Merlano , hija de Aída Merlano , excongresista que se encuentra prófuga de la justicia, habló sobre la condena que recibió hace unas pocas horas. El fallo en su contra demostró que ella conocía el plan de fuga de su mamá, que fue ejecutado el primero de octubre de 2019.

Aída Victoria Merlano se mostró acongojada en sus redes sociales: “No sé sinceramente cómo empezar, porque estoy como cualquier persona que en mi situación estaría. Sí me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente puede pensar, que son cuatro años o un delito en el que no me van a dar cárcel, la Fiscalía pidió 17 años sin acceso a casa por cárcel”.

Aseguró que al frente de la situación ya está un equipo de juristas: “En el fondo de mi corazón creo en la justicia. Ya mi abogado apeló, estamos esperando que el juez decida qué pasará de aquí en adelante”.

Aída Victoria Merlano concluyó agradeciendo a sus seguidores por el apoyo: “Me encantaría ir, limpiarme las lágrimas, venir, hacer esto más controlado, pero no puedo estar mejor. Me ha sorprendido mucho la cantidad de mensajes bonitos que he recibido”.

