Aída Victoria Merlano habla de su situación jurídica: “Mi última semana de libertad”

Tras conocerse el fallo en su contra por la fuga de su madre, Aída Victoria Merlano compartió un video en sus redes sociales donde reflexionó sobre lo que pasaría si es enviada a prisión.

“Mi realidad jurídica ahora mismo es que tengo que esperar al martes para ver si puedo esperar en libertad el fallo de segunda instancia o si me dictan orden de captura inmediata”, indicó la creadora de contenido.

Ante la posibilidad de ir a la cárcel, Aída Victoria Merlano solo tiene una certeza: “Por lo menos esta semana estoy en libertad”.

Por eso, aprovechó para enviarle un sentido mensaje a sus seguidores, quienes le han manifestado su respaldo pese al fallo judicial.

“Yo me preguntaba qué voy a hacer esta semana, cómo viviría mi vida si esta fuera mi última semana de libertad, si a mí me dicen la otra semana que me van a meter a la cárcel", dijo.

Y agregó: "Y cuando uno se pone a hacer ese análisis, se da cuenta que cárcel no es solamente el lugar que luce como tal o cumple las funciones. Cárcel es el yo no puedo, el no me atrevo, el qué van a pensar de sí… cárcel es todo lo que uno pone como un limitante para hacer lo que uno realmente desea hacer o ser”.

Finalmente, Aída Victoria Merlano invitó a los internautas a reflexionar sobre su presente y ver, a través de su mediático caso judicial, una oportunidad.

“Pase lo que pase conmigo el día de mañana, pregúntate cómo vives hoy tu vida y cómo vivirías si tú supieras que la otra semana te van a privar de la libertad. Pregúntate si realmente estás donde deseas estar y pregúntate si estás viviendo como deseas vivir. Porque cárcel no es solamente el centro penitenciario”, concluyó.

