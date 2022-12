Airada reacción del padre de Andrés Colmenares durante juicio a Laura Moreno

La discusión con la juez se generó por un perito que citó la defensa de las jóvenes Laura Moreno y Jessi Quintero, juzgadas por la extraña muerte del universitario Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010.

El padre de la víctima criticó al testigo Germán Aguilar, quien hizo un análisis maxilofacial al cadáver del joven.

Ante el airado reclamo, la juez decidió expulsarlo de la sala. Frente al juzgado, Luis Alfonso Colmenares, lanzó nuevas críticas.

“Lo que le he reclamado es que diga que vino porque le están pagando, porque es un perito y gana unos honorarios. Y entonces a la juez no le gustó que yo hubiera dicho eso”, dijo.

“No contribuye en nada, un charlatán. Porque lo que se ha mostrado es un rufián al servicio de la ciencia. Eso no puede ser. La ciencia no puede estar al servicio del crimen”, agregó.

La audiencia continuó y el padre del joven muerto dijo que regresará en la tarde a la diligencia pública.