Al actor cubano Jorge Cao se le quiebra la voz al hablar de protestas en su país: “No lo creía”

El actor Jorge Cao no pudo evitar que se le quebrara la voz al hablar de la situación de su país, Cuba, y de las protestas que sorprendieron al mundo este fin de semana. El gobierno de La Habana acusa a Washington de estar detrás de esas inéditas manifestaciones.

“Esto fue terrible cuando lo vi, es casi impensable. Primero no lo creía y después pensé que eran imágenes inventadas”, admitió el artista al dialogar con Noticias Caracol.

Frente a la situación que atraviesan los cubanos, Jorge Cao dijo con la voz quebrada: “Yo no me podía quedar callado. Lo primero que puse fue una oración que se me ocurrió… a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Si hay tanta gente que cree en ella, ¡coño, tiene que ayudar a su pueblo!”.

El actor, que también tiene nacionalidad colombiana, ha mantenido comunicación fragmentada con su hija y amigos, que se encuentran en la isla.

Según él, ellos “están francamente desesperados porque no sabían qué hacer. Empecé a tener noticias de embarazadas con el cuidado que históricamente Cuba ha tenido con las embarazadas, muriendo con COVID, ella y las criaturas, y sin tener oxígeno”.

Asimismo, dice que los médicos isleños que están alrededor del mundo atendiendo la situación de la pandemia ahora esperan poder ayudar a su país.

Jorge Cao comentó que tuvo contacto con uno de ellos, quienes “están deseosos de que les permitan ir con medicamentos y ayudar”.

