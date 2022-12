Al banquillo, dosis mínima de drogas sintéticas

La propuesta no es despenalizar el consumo, es establecer cuánto es la dosis mínima en las drogas sintéticas para el uso personal, explicó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

El Gobierno propondrá ante el Congreso estudiar dicha posibilidad que, según cuenta Correa, lo que hace es distinguir entre consumidor y vendedor.

"Sancionar al consumidor no es el mecanismo para luchar contra las drogas", afirma y agrega que en vez de llevarlo a la cárcel es mejor llevarlo a un centro de rehabilitación.

Sin embargo, la iniciativa no busca quitarle responsabilidad a los vendedores, pues "sigue existiendo la conducta prohibicionista en relación con la producción, el trafico y la venta de estupefacientes".

La iniciativa gubernamental será entregada al Senado y la Cámara de Representantes al amparo del proyecto de Estatuto Antidrogas que aún está en construcción.

En 1994, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el porte y consumo de la dosis mínima de droga como una manera de no afectar el libre desarrollo de la personalidad.

La ministra Correa reiteró que "la propuesta en el nuevo Estatuto parte de homologar la cantidad de droga ya permitida por decisión judicial con una cantidad del mismo equivalente en drogas sintéticas".

Bogotá