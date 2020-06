¿Al fin qué? Algunos colegios católicos y otros privados dicen que sí volverán a clases en agosto

La Asociación Colombiana de Educación Privada y la Confederación Católica de Educación son algunos de los que tomaron distancia de la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, que había manifestado dar por terminado el año escolar únicamente de manera virtual.

“Creemos pertinente ir dando pasos para normalizar la vida de nuestros jóvenes. El regreso a las aulas debe tener en cuenta las condiciones de cada lugar donde están los colegios, las disposiciones de las secretarías de Salud respectivas, del Ministerio de Salud, de Educación y, por supuesto, la concertación con los padres de familia”, dijo Walter Abondano, presidente de Asocoldep.

Por parte de los papás, se pronunció la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia. Su presidente, Carlos Ballesteros, insistió en que las encuestas revelan que hay desconfianza en que los alumnos vuelvan a clases presenciales por miedo al coronavirus.

Al respecto, el Ministerio de Educación ha reiterado que respetará la autonomía de cada colegio y de los padres que decidan no enviar a sus hijos al colegio, y que las instituciones que no cuenten con los protocolos no reiniciarán clases en agosto.

Entre la justificación para no volver a clases presenciales, Andercop ha manifestado que “tenemos en cuenta las condiciones de cada colegio, tenemos en cuenta el transporte escolar, el transporte público, el hecho de que los estudiantes van a tener que trasladarse en grandes distancias (…) el tema de los espacios en las aulas, de mantener el distanciamiento, el tema de que los estudiantes estén 7 u 8 horas con un tapabocas”.