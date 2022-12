Al hablar de Gustavo Petro, a Marta Lucía Ramírez le preocupa la expropiación y el populismo

La candidata presidencial también dijo que “lo importante del hoy es el consejo” de Andrés Pastrana “como también del expresidente Uribe”.

Ramírez lanzó los dados en el Parqués Caracol, y antes de hablar de sus contendores recalcó ser de centroderecha, “una derecha civilista” que no cree “en un sistema de gobierno militar”.

Para ella, el Partido Conservador “sigue siendo glorioso en sus principios, en sus ideales, es un partido que cree en la justicia, en la ley”.

Así habló de sus rivales en la carrera por la Presidencia de Colombia:

Gustavo Petro: “me preocupa cuando aquí en el país se empieza a hablar de expropiaciones, cuando aquí en el país vemos que hay una tendencia hacia el populismo”.

Iván Duque: “va a ser un excelente vicepresidente, ojalá que después se retire y arranque su carrera para ser el presidente, que me suceda”.

Alejandro Ordóñez: “eutanasia no, aborto tampoco, de verdad tuve también una gran dificultad para tener a mi hija, se me hace inconcebible abortar, pero hay casos excepcionalísimos que están definidos en la Corte, y también soy una mujer que cree en las instituciones y las respeta”.

Germán Vargas Lleras: “cuando estaba acá de vicepresidente, y varios, se dedicaron fue a engordar el Estado para que les dieran puestos a los amigotes, para que les dieran contratos a los amigotes”.

Rodrigo Londoño: “hay que dejarlo en el juego y espero que estos 50 millones le demuestren que el juego no le va a dar para salir siquiera en la primera casilla”.

Humberto de la Calle y Sergio Fajardo: “personas valiosas, lo que me preocupa es ver tanta ambigüedad sobre el manejo económico”.

Estos otros dos candidatos ya lanzaron sus dados en el Parqués Caracol:

Alejandro Ordóñez

No voy a perseguir a los homosexuales, ellos tienen una dignidad:... Iván Duque

“Ser de centro no es ser aguas tibias”: Iván Duque | Noticias Caracol