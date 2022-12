Al hacker Sepúlveda debería verlo un psiquiatra, dice senador uribista

En la carta, Sepúlveda sugiere que las amenazas en su contra vienen desde el mismo uribismo: "cuando empecé a comprobar que quienes yo defendía eran los mismos que habían dejado las amenazas para convertirlos en hechos concretos, me di cuenta el grave error que estaba cometiendo", escribió.

A lo que el congresista Ernesto Macías respondió: "este señor ha dado tres versiones distintas desde el tiempo que lleva detenido (...) yo creo que esta persona merece otro tratamiento, no sé, psiquiátrico. Yo no lo conozco, pero creo que deberían tener consideración con él", sugirió.

Por otra parte, Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, negó que las amenazas contra el hacker vinieran del uribismo: "está sindicando al partido de haberlo amenazado y atentar contra su vida, cosa que es muy grave; que demuestre con pruebas".

Paloma Valencia, senadora uribista, salió también al paso y dijo: "yo creo que Andrés Sepúlveda es un mentiroso. Lo están llevando a decir mentiras con unos propósitos políticos que están destruyendo la democracia colombiana".

Noticias Caracol conoció que el próximo martes el senador Álvaro Uribe, por medio del abogado Jaime Granados, presentará una denuncia en la Fiscalía contra Sepúlveda por los delitos de injuria y calumnia, falso testimonio y fraude procesal.