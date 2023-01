Al menos 10 testigos vieron a Santrich transitar hacia Venezuela, según autoridades

Habría cruzado por una trocha y, al otro lado de la frontera, lo estaría esperando Iván Márquez. Al parecer, el ELN les brinda protección en el país vecino.

Información en poder de agencias de inteligencia del Estado indica que Jesús Santrich habría salido de Colombia por un sendero por el que cruza combustible de contrabando.

Estas agencias tienen al menos 10 testimonios de personas que vieron, a lo largo de los caminos del Cesar y La Guajira, transitar a Santrich hacia la zona fronteriza con Venezuela.

Los datos también confirmarían que al congresista de la FARC lo habría recibido alias Iván Márquez del otro lado de la frontera, tal como lo reveló Noticias Caracol.

Según los agentes, a los dos exnegociadores de la guerrilla los estaría protegiendo un reducto del ELN en suelo venezolano.

Este jueves el ministro de Defensa, Guillermo Botero, no confirmó pero tampoco negó la salida de Santrich hacia el vecino país.

"Es posible, pero no hay confirmación de que eso haya sido así", dijo el funcionario.

Unidades especiales de la Policía siguen rastreando los límites con Venezuela y los departamentos de Cesar y La Guajira, mientras el gobierno mantiene su preocupación.

"Todos lo están buscando para darle la debida protección y esperamos que se le pueda dar la debida protección para que no le pase absolutamente nada", afirmó Botero.

“Nosotros entendemos que nuestra responsabilidad primaria es la garantía y la vida de todos los excombatientes y máxime de alguien que tiene ese nivel de protagonismo”, agregó Emilio Archila, consejero para la estabilización.

De otro lado, Noticias Caracol conoció que en las próximas horas los abogados del congresista de la FARC interpondrán ante la Fiscalía una denuncia por desaparición forzada.

