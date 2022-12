Al menos 100 casas afectadas por vendaval en municipio Sabanalarga, Atlántico

Sugey Orozco, afectada por el vendaval, relató los dramáticos momentos que vivió: "Se formó fue como un remolino y la fuertes brisas y eso me levantó el techo, tumbó paredes y todo. Me he quedado prácticamente en la calle con mis hijos".

Siete colegios también quedaron sin parte de los techos. El vendaval los tumbó en plena hora de clases.

"Cuando llegó el vendaval era demasiado fuerte, corrían para todos los lados, pero gracias a Dios no ocurrió nada ", dijo Rafael Zambrano, trabajador del colegio.

El alcalde de Sabanalarga, Roberto León Peña, declaró estado de calamidad para, según él, "buscar el apoyo de las dependencias de gestión de riesgo a nivel nacional y tratar se atender la emergencia lo más pronto posible con ayuda humanitaria".

Mientras tanto, los organismos de socorro adelantan un censo para la entrega de ayudas a las familias afectadas.