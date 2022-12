Al menos 456 hombres han sido víctimas de ataques con ácido en Colombia

Nelson Vargas es uno de los rostros masculinos de este drama. Relata que dos jóvenes de aproximados 15 años lo intimidaron y le quitaron un celular que valía 80.000 pesos.

Luego sintió que algo le mojó la cara mientras uno de ellos le decía “esto es para que no vaya a correr al culo de nosotros”.

Esa noche recibió atención hospitalaria, el diagnóstico fue quemaduras de segundo grado en el 95% de su mejilla derecha.

Días más tarde los vio fumando y jugando en un parque, pero mientras buscó a la Policía se esfumaron para luego sorprenderlo en su casa.

Dice que cometió el error de abrir la puerta y que lo atacaron nuevamente con una sustancia química por haber llamado a la Policía. Le advirtieron, asegura, que si lo volvía a hacer iban a matar a su hijo.

Ese no ha sido su único calvario, pues denuncia que su EPS no le ha prestado una atención integral y que la justicia no ha actuado pues sus agresores siguen libres.