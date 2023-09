Al rescate de Brayan, el habitante de calle en Cúcuta cuya historia conmovió a Colombia

La historia de María Elena Hernández, la madre que lucha por sacar a su hijo de los caños, conmovió a Colombia. Brayan cayó en la drogadicción a los 15 años y se convirtió en habitante de calle en Cúcuta. Desde entonces, y por más de una década, su mamá ha intentado rescatarlo y ha adoptado a todos los que duermen en los andenes de la capital de Norte de Santander.

Reviva aquí la crónica de esta madre y su hijo habitante de calle:

"Dicen que es mi hijo consentido, pero digo que no es tanto lo consentido, sino que es el que más me necesita. Aunque está en la calle y ha demostrado ser un guerrero, es el más quebrantado", recalcó María Elena Hernández en diálogo con Noticias Caracol.

Brayan probó primero la marihuana y, rápidamente, llegó al bazuco. Le abrió las puertas a la adicción y entró, quizá, al cuarto más oscuro. Sacarlo de ahí, mostrarle una luz, es lo que trata de hacer su incansable madre. "Se empezaron a perder las cosas y lo confronto, y me dice: 'Sí, mamá, es por esta porquería'", recordó ella sobre el día en que le confesó que era consumidor.

María Elena, con el corazón roto pero la esperanza intacta, empezó a seguirle los pasos a su hijo y, en medio de su dolor, adoptó a todos los habitantes de calle en Cúcuta. Hoy, lidera la Fundación Banquete del Bronx en la capital de Norte de Santander y cada jueves realiza jornadas humanitarias en las que reparte comida y cura heridas.

"Un día que llegué a la calle a buscarlo a él, porque se perdía mucho tiempo, empecé a hablar con otro muchacho y empecé a darme cuenta que en la calle había pelados que necesitaban ayuda y que no tenían mal corazón, y empecé a relacionarme con ellos, a buscarles un alimento", indicó.

María Elena ha conseguido rehabilitar a decenas de habitantes de calle, pero la triste paradoja es que no le ha sido posible convencer a su propio hijo de abandonar los cambuches. No es una tarea fácil, Brayan es víctima de una enfermedad mental, de una adicción, y ni el amor más grande del mundo, el de su mamá, lo ha impulsado a dar ese salto de fe. Sin embargo, ella no se rinde y confía en que, más temprano que tarde, lo tendrá de nuevo entre sus brazos.

¿Cómo ayudar a Brayan, el habitante de calle en Cúcuta?

Esa es la pregunta que muchos se hacen, luego de la publicación de la crónica en Noticias Caracol. Orlando Beltrán, director nacional del Banquete del Bronx, buscará rescatarlo una vez más. Él ha logrado la recuperación de numerosos exhabitantes de calle y está convencido de que el hijo de María Elena lo conseguirá.

"Brayan es un muchacho noble, una gran persona, tiene un buen corazón. Es una persona que ayuda a los habitantes de calle, aún estando él mismo en esa condición. Si consigue alimentos, los comparte con los demás. Tiene un don de servicio y desde donde está lo practica", afirma Orlando.

Sobre la manera en que Brayan terminó en este infierno, siendo habitante de calle en Cúcuta, el director del Banquete del Bronx reflexiona sin tapujos: no fue su culpa, tampoco fue responsabilidad de María Elena. Los verdaderos responsables fueron los jíbaros, a los que nada les importa más que la plata. "Él es una persona que fue engañada por estas artimañas que tienen las redes de venta de drogas, que les gusta utilizar a los jóvenes y a los niños. Él fue engañado como un niño que era cuando inició su adicción".

Y, con la voz afectada, Orlando Beltrán agrega: "Duele muchísimo saber que una persona con tan buen corazón está en las calles y no poderlo rescatar. Hay que ayudarlo, porque es una persona que puede ser un gran ejemplo en el país, que muchos se den cuenta que sí se puede salir de las calles".

Pero, entonces, ¿qué se necesita para ayudar a Brayan, el habitante de calle en Cúcuta que conmovió a Colombia? Lo primero, explica la Fundación Banquete del Bronx, es que él decida recibir ayuda. Sí, tiene que aceptarlo y hacerlo voluntariamente. Ni su mamá ni nadie lo pueden obligar, insiste Beltrán. Lo segundo es rescatarlo de los andenes e internarlo en una fundación para tratar su adicción, su enfermedad mental, con toda dignidad.

Si eso sucede, vendrá una tercera fase. "Lo queremos sacar de Cúcuta y enviarlo a una fundación en Latinoamérica", asegura Orlando. Que se vaya de Colombia por un tiempo, alejarlo de los expendedores de droga, mostrarle otras realidades, según el líder del Banquete del Bronx, le permitirá una recuperación más segura e integral.

"Pero para eso se requieren padrinos. Ellos son los que pueden ayudarnos a culminar el proceso tras su salida de las calles, pueden ayudarnos a darles un nuevo mundo a él y a María Elena", subraya. Si desea apoyar a la Fundación Banquete del Bronx, con Brayan y todas las jornadas que realizan a diario en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cúcuta, puede visitar su cuenta oficial en Instagram:

