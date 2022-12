Alan Jara ya está en Colombia, luego de que le notificaran la cancelación de su visa de EE. UU.

Regresó de El Salvador, donde hacía escala para dirigirse a Los Ángeles. Es investigado por presuntas irregularidades con Llanopetrol.

El exgobernador del Meta no musitó palabra luego de aterrizar en el aeropuerto El Dorado, en la madrugada del miércoles.

Jara, secuestrado por las FARC entre los años 2001 y 2009, es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades ocurridas entre los años 2012 y 2015 relacionadas con múltiples prórrogas, incumplimientos y adiciones injustificadas en contratos con Llanopetrol y el fallido proyecto de la refinería del Meta, lo que habría causado un detrimento del erario público de 18 mil millones de pesos.

Por el hecho fueron capturados en mayo pasado el secretario de Hacienda del departamento del Meta para el año 2015, Jairo Iván Frías Carreño, el ex jefe de Planeación Hernando Martínez Aguilera y la ex asesora jurídica Estella Casasfranco Vanegas, así como el exgerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.

