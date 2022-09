Alarma en Orocué por extraña sustancia que ha generado daño ambiental: “Algo melcochudo”

Líderes ambientales y habitantes del municipio de Orocué, en Casanare, están preocupados por una extraña sustancia que, según ellos, brota de la tierra y se ha esparcido en la sabana, generando daños ambientales.

Fernando Guio Cisneros, líder social y ambiental de Orocué, recorrió la sabana en busca de respuestas a una extraña sustancia cuyo origen es desconocido, pero que, según él, está matando todo lo que hay a su paso.

“Como una gelatina, algo melcochudo. Allí no se encuentra ninguna especie, no hay aves, no hay ningún animal silvestre, vemos como el pasto totalmente quemado”, afirmó.

Héctor Miguel González, subdirector de Corporinoquía, dijo que se habló con la empresa Parex, que “tiene la responsabilidad ambiental” junto con el Anla, “en aras de poder hacer una visita conjunta y determinar qué es lo que está causando esta problemática”.

La afectación es en una zona donde se inició la exploración de hidrocarburo en marzo de 2018. Existía expectativa de petróleo, pero, según los pobladores, el lugar es la fuente de donde emana esta gelatina que ya está siendo estudiada.

“El pozo fue abandonado en ese mismo mes, dado que fue un pozo seco sin presencia de petróleo ni de hidrocarburo, y, en ese tanto, hemos recibido algunas reclamaciones por parte del propietario, las cuales hemos atendido de manera oportuna”, sostuvo Sandra Rodríguez, vicepresidenta de entorno y comunicaciones de Parex.

De acuerdo con Fernando Guio Cisneros, la extraña sustancia apareció “después de que se hizo la perforación del pozo”.

La Anla realizó una visita al lugar y en laboratorios se estudia la composición del material recolectado para establecer si su origen es vegetal o de algún componente químico.