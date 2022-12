Alarma en Pradera por aumento de muertes a causa de riñas entre pandillas

En video aficionado quedó registrado una especie de ritual realizado por pandillas del municipio tras la muerte de uno de sus integrantes. Al término de una velación, en una de las viviendas del barrio Berlín, empiezan a disparar al piso y al aire con armas de corto y largo alcance, con las cuales también se enfrentan a pandillas de otro sector de Pradera.

Este tipo de situaciones tiene en máxima alerta a los habitantes de este sector del municipio, ya que en al menos 17 personas han perdido la vida, muchos de ellos miembros de estas pandillas, otras de las víctimas no pertenecen a los grupos delincuenciales. Uno de los últimos casos reportados fue el de Erasmo Rengifo, un adulto mayor que fue asesinado cuando dos delincuentes intentaron robarle su celular .

Las autoridades explicaron que los jóvenes, algunos menores de edad, se enfrentan por el control territorial de la zona.

"Esto es una disputa por territorios en barrios vulnerables del municipio. Son grupos que se han armado para buscar el territorio, esto tiene que ver también con problemas de microtráfico que existen no solo en Pradera, sino en el resto del Valle del Cauca. Nosotros hemos pedido a la Policía, al Ejército y a la Fiscalía que tomemos cartas en el asunto", señaló Carlos Augusto Leiton, secretario de Gobierno de Pradera.

Asimismo, lo que más preocupa a los residentes del municipio es que en medio de estos hechos queda la población civil, sobre todos los niños. Señalan que cada vez que cumplen las honras fúnebres de integrantes de pandillas, estas empiezan a lanzar piedras incluso a la institución educativa del sector.

"Nosotros le hemos solicitado al Alcalde y al Secretario de Educación para que podamos hacer gestión y se dé oportunidad de encerrar el colegio, que no quede a la deriva y que más adelante quede un niño muerto por estas piedras que tiran. Los niños son los perjudicados", expresó una profesora.

En uno de estos enfrentamientos a piedras, aseguró la docente, tres menores terminaron lesionados.

La Policía aseguró que ya tiene identificados a los líderes de estas bandas.

“Tenemos completamente identificados a estos individuos, alias ‘Sonido’ y ‘Cheito’, los estamos judicializando por porte ilegal de armas y por concierto para delinquir”, manifestó el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

En un reciente operativo en el municipio, las autoridades indicaron que dos menores de edad, integrantes de pandillas, fueron capturados por el delito de homicidio.