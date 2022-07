Alarma por plan pistola del Clan del Golfo: “Recuerda las peores épocas de Pablo Escobar”

La patrullera Luisa Fernanda Zuleta, de 26 años, es la víctima más reciente del plan pistola del Clan del Golfo contra la Policía. La uniformada falleció el domingo luego de sufrir un ataque el sábado, en el que falleció su compañero Sergio Yepes.



El analista y politólogo León Valencia cree que no solo es un mensaje al gobierno saliente, sino que esos grupos ilegales buscan llamar la atención del nuevo presidente, Gustavo Petro.

“Hay una lógica perversa en las fuerzas ilegales: siempre que están oliendo que puede haber una negociación, entonces hacen unas demostraciones de fuerza y ahí se sacrifica cantidad de gente inocente y se sacrifican funcionarios y gente de la fuerza pública”, señaló Valencia.

Tanto Camilo González Pozo como Jhon Marulanda, también expertos, aseguran que se están reviviendo las épocas donde la mafia pagaba a sicarios por matar policías.

"Ofrecen cinco millones de pesos y a veces 10 o más por cada policía asesinado. Es una situación merece el repudio total y la solidaridad con la Policía, que está siendo objeto de esta operación que recuerda las peores épocas de Pablo Escobar, que pagaba por cada policía muerto", señaló Camilo González, director de Indepaz.

"No hay nada nuevo en lo que está sucediendo, solo que ahora, evidentemente, se trata de debilitar no solamente a los policías, sino también a los soldados y me temo que lo que sigue con el gobierno que entra es un agravamiento de esa crisis", expresó Jhon Marulanda, presidente de Acore.

El veedor de la Policía Nacional, Armando Vergara, pidió al gobierno respaldo.

"La forma de presionar al Estado es asesinando a personas inocentes, eso es lo que están haciendo esos grupos al margen de la ley, asesinando a nuestros policías. Por eso queremos que el gobierno se manifieste en pleno y le dé un respaldo a la Policía Nacional", exclamó.



Para León Valencia es necesario iniciar una negociación con esos grupos. "El tipo de negociación habrá que verlo con esos grupos, porque siempre las negociaciones se hacen de dos maneras: una, de carácter político con las guerrillas, y otra de carácter judicial con esos grupos ilegales que no tienen causa política".

Los expertos también esperan que se esclarezcan estos crímenes.