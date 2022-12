'Alberto Stylee', prófugo, invita a enfrentar los problemas con valentía

Tan solo unos minutos pasaron desde que el Tribunal Superior de Medellín ordenó capturar al cantante de reguetón Carlos Alberto Pizarro, ‘Alberto Stylee’, para que él escribiera un mensaje premonitorio de su situación, en su perfil de Facebook.

La publicación fue hecha a las 10:01 del pasado miércoles 17 de febrero, cuando Stylee se enteró a través de sus allegados que el Tribunal acababa de revocar la sentencia absolutoria que el Juzgado Primero del Circuito de Bello había decretado a su favor en 2012.



Pero contrario al mensaje que envió a sus fanáticos, el artista decidió que por ahora huiría de la justicia para evitar un nuevo arribo a prisión. (Lea también: “Alberto Stylee no se va a entregar a las autoridades”: abogado de la defensa).

Stylee, ordenó el Tribunal en una ponencia votada por dos magistrados (un tercero salvó el voto), deberá ser capturado para que responda por un caso de intento de homicidio y porte ilegal de armas.

Aunque Edwin Henao Moná señaló al artista de haberle disparado durante un concierto privado en una finca de Copacabana (Antioquia), porque estaba hablando con la mujer que lo acompañaba, y la justicia acaba de hallarlo culpable en segunda instancia, sus seguidores le envían mensajes de apoyo.

““Si es cierto lo que acabó de leer, me da mucha lastima ya que estas haciendo todo por salir a flote. Te admiro y deseo que Dios este contigo y te ayude a salir de esta (Sic)”, comentó en la red social un usuario que aparece con el nombre de Abigail Didi Perez. Él es uno de los cerca de 100 usuarios que respondieron el mensaje, que además fue marcado con me gusta por más de 800 personas.

Henao Moná falleció dos años después de la agresión, producto de las heridas recibidas con arma de fuego.

Para el próximo 24 de febrero, el Tribunal Superior de Medellín programó la audiencia en la que dará a conocer cuántos años de condena pesarán sobre Stylee.

Por ahora, él mantiene su decisión de ser prófugo de la justicia y de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia. Además, Héctor Manolo Pinzón, su abogado, anunció que estudian la posibilidad de que el cantante se pronuncie por medio de un video en el que explicará porque decidió huir de la justicia.