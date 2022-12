Alcalde de Caracas fue incriminado por un militar torturado, según su abogado

El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue detenido por una confesión de un militar preso que lo incriminó "bajo tortura" en un plan golpista contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy su abogado, Omar Estacio.

En una entrevista publicada en la edición dominical del diario La Verdad de Maracaibo (noroeste), el abogado reveló que la confesión fue del teniente coronel José Arocha, detenido desde mayo de 2014 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

"Nosotros vamos a sostener que esa confesión fue obtenida a través de tortura" y que "el acta de inculpación" respectiva fue firmada por Arocha en noviembre pasado, reseñó el abogado de Ledezma.

El alcalde opositor fue detenido el jueves pasado y el viernes fue formalmente acusado de conspiración y asociación para delinquir, con base en pruebas que el presidente Maduro dijo que revelará el martes o el miércoles próximos.

El alcalde, precisó su abogado, podría salir de prisión dentro de 45 días o, en el peor de los casos, ser sentenciado a 28 años de reclusión, "lapso máximo por los delitos que se le están imputando".

Además de la incriminación del militar, el alcalde y líder del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) también fue incriminado por el activista estudiantil opositor Lorent Gómez Saleh, preso tras ser expulsado de Colombia a inicios del pasado septiembre, junto al también activista Gabriel Valles.

El abogado del alcalde opositor dijo que conoce que Gómez Saleh únicamente reconoció "el peso político de Ledezma" en un audio de confesiones presumiblemente grabado por agentes del Sebin.

Tras ser expulsados "por violación a las normas migratorias" colombianas, el ministro de la Presidencia de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo el 14 de septiembre pasado que Gómez Saleh y Valles "no son unos angelitos" y que si bien habían entrado legalmente en su país como turistas efectuaban otras actividades ilícitas.

"Podemos decir que estos dos jóvenes no son unos angelitos. Hay quienes los visten con túnicas blancas y no con uniformes camuflados; tienen alitas, pero aparecen con fusiles", afirmó el ministro colombiano, tras sostener que era "evidente" que ambos jóvenes venezolanos "no estaban cumpliendo actividades pacifistas".

Consultado por el diario La Verdad sobre la inmunidad u otro tipo de beneficio del que podría gozar Ledezma por tratarse de una autoridad elegida democráticamente, su abogado dijo que alegará ello "en su momento".

"Nosotros vamos a alegar esas cosas en su momento; disparamos de acuerdo a una estrategia procesal. Eso lo dispararemos, pero no en este momento. Vamos, por ahora, a promover pruebas de su inocencia, a apelar esta medida", adelantó Estacio.

El letrado negó que Ledezma esté "melancólico o deprimido" en su celda del penal militar de Ramo Verde, próximo a Caracas, aunque admitió que "está entre optimista y molesto porque se siente víctima de una arbitrariedad".

Otros dos alcaldes caraqueños opositores a Maduro, Carlos Ocariz y Gerardo Blyde, de los municipios de Sucre y Baruta, respectivamente, visitaron este sábado a Ledezma y transmitieron un mensaje suyo.

"Yo sólo he apoyado vías constitucionales. Insto a la Unidad (la alianza de partidos de la oposición a Maduro) a discutir sobre la renuncia" del jefe de Estado "y otras vías constitucionales" para adelantar el fin de su gestión presidencial, prevista para el año 2019, agregó Ledezma a través de Ocariz y Blyde.

Ambos alcaldes coincidieron en que encontraron a su colega "física, moral y espiritualmente fuerte y en buenas condiciones".