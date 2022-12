Alcalde de Cúcuta denunciará a Maduro por violación de derechos humanos

Por otro, el expresidente colombiano César Gaviria manifestó que el país debe plantearse la posibilidad de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) si los demás países miembros de ese organismo no rechazan la postura de su secretario general frente a la crisis en la frontera con venezuela.

Gaviria se refirió a la posición del secretario general de Unasur, el también expresidente colombiano Ernesto Samper, quien en su cuenta de Twitter dijo: "Hace un año denunciamos el peligro de la intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela. Hoy se confirma que es una realidad".

"Lo primero que yo quiero saber es si los países miembros de Unasur están de acuerdo con la intervención precipitada y equivocada del secretario general porque si están de acuerdo salgámonos de ahí", afirmó Gaviria en una entrevista con Caracol Radio.

Gaviria, que también fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que no tiene sentido permanecer "en esa organización que corre anticipadamente a condenarlos" a los colombianos que viven en zonas venezolanas de frontera y que son objeto de deportaciones masivas ya atropellos por parte de la Guardia venezolana.

A la ciudad colombiana de Cúcuta han llegado deportados en los últimos días más de mil colombianos y el alcalde de esa ciudad, Donamaris Ramírez, calcula que al menos 2.000 más pasaron ayer por trochas la frontera cerrada hace una semana para escapar de la persecución en San Antonio y otras localidades del estado Táchira.

Según Gaviria, por los comentarios de Samper, "se ve que el secretario de Unasur no ha estado en Cúcuta, no ha visto a la gente pasando el río Táchira, no ha visto los niños que son acusados de paramilitares por el Gobierno de Venezuela".

"Si los señores de Unasur no reaccionan Colombia tiene que considerar la posibilidad de irse de ahí, porque por lo visto estamos llenos de gobiernos a los que no les importan las violaciones de los derechos humanos o los atropellos de los derechos de los colombianos", añadió Gaviria.

Dijo también que no entiende porque el secretario general de Unasur corre a darle la razón a Venezuela y dice que en la frontera no hay más problemas que el paramilitarismo que alega Maduro.

"¿Él (Samper) ha venido a Cúcuta a mirar lo que está pasando? ¿Él cree que esa gente que están expulsando y atropellando en su dignidad de Venezuela son realmente paramilitares?", se preguntó Gaviria (1990-1994), quien fue sucedido en la Presidencia colombiana justamente por Samper (1994-1998).

Gaviria reconoció la importancia de que el Gobierno colombiano busque los medios del derecho internacional parar denunciar que el tratamiento que le está dando Venezuela a los inmigrantes colombianos "es inhumano, violatorio de todas las convenciones de derechos humanos, de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano".

Además calificó de fascista la actitud de Maduro, y exigió respeto a todos los colombianos.

"El presidente Maduro tiene un problema con el pueblo colombiano y de eso se va a dar cuenta, porque no va a haber colombiano que acepte las expresiones de odio, las persecuciones y las violaciones a los derechos humanos en que está incurriendo el Gobierno de Venezuela", afirmó Gaviria.

El apoyo de Samper al Gobierno venezolano ya fue objeto de críticas en Colombia el año pasado cuando se apresuró a atribuir a paramilitares colombianos el asesinato en Caracas del diputado chavista Robert Serra, incluso antes de que lo hiciera el propio Maduro.