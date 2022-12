Alcalde de El Copey se salva de revocatoria, pero la Procuraduría le pone la lupa

Un video en el que se ve a José Luis Nieves en una entrega de casas y un audio son materia de investigación. Seguirá en el cargo pues consulta no superó umbral.

El Ministerio Público abrió indagación preliminar al alcalde José Luis Nieves, por este video en el que se observa al mandatario en la entrega de 177 viviendas a familias vulnerables de ese municipio, hecho calificado por la Procuraduría como una presunta participación en política y una eventual violación a la ley de garantías.

"Simplemente que el contratista y el ministerio me invitan a esa ceremonia en la cual como alcalde estoy en la obligación y la responsabilidad de asistir a ese evento. En ningún momento traté temas referentes a la revocatoria pueden mirar los videos", se defiende Reyes.

El funcionario también se refirió a los audios que recibió el Ministerio Público en los que se habla de la intención de hacer acuerdos con jurados y testigos electorales.

"Hay una persona que está hablando pero que en ningún momento corresponde a mi voz y quiero aclarar también que detrás de toda esta revocatoria hay un revanchismo político", dice.

El Copey se dividió durante la jornada democrática, unos a favor y otros en contra de la actual administración municipal.

A las cuatro de la tarde se cerraron las urnas con 3.383 a favor de la revocatoria y 72 en contra, no se alcanzó el umbral de 5.839 sufragantes que se requerían para tumbar al alcalde, que por el momento seguirá en el mandato hasta el año 2019.