Alcalde de El Rosal no aceptó cargos sobre presunta corrupción por la que es investigado

Hugo Arévalo es señalado de exigir millonarias coimas a varios propietarios de lotes interesados en proyectos de urbanización en este municipio cundinamarqués,

En la noche de este lunes, el municipio se vio envuelto en una ola de desmanes luego de que un juez dictara medida de aseguramiento contra el mandatario local.

Algunos habitantes de esta población, al parecer, intentaron impedir el traslado del funcionario a un centro penitenciario en Bogotá. Varias mujeres lanzaron objetos y golpearon el vehículo de la Fiscalía que trasladaría a Arévalo hacia la cárcel La Picota.

Ante el hecho, los uniformados retiraron a las mujeres y una vez el vehículo arranco, otros pobladores intentaron agredir a los Policías presentes.

El mismo Arévalo, al ver lo que ocurría, intentó calmar los ánimos de los habitantes antes de que terminara la audiencia pública.

“Por favor, colabórenme, háganlo por mí, no lo hagan. Esto no se trata de venganza, no se trata de nada”, dijo el alcalde.

En la audiencia, el juez dictó medida aseguramiento contra Arévalo con base en las pruebas que presentó el ente acusador por presunta corrupción.

“El acalde, luego de escuchar al señor Cuellar Ruiz sobre el proyecto de construcción de vivienda en su predio, manifestó: ustedes ya saben cómo es esto”, aseguró la fiscal del caso.

Según la Fiscalía, el mandatario local habría exigido millonarias coimas a varios propietarios de lotes en esta población interesados en proyectos de urbanización, y habría incurrido en presuntas irregularidades en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Ante la situación que se presentó, la Policía envió este martes personal antidisturbios para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos. La Fiscalía, por su parte, envió a un equipo de investigadores para identificar y judicializar a los presuntos agresores.

