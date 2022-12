Alcalde de Margarita, en Bolívar, teme por su vida tras amenazas

El mandatario asegura que las intimidaciones y atentados contra él comenzaron cuando era candidato a la Alcaldía, presionándolo para que renunciara a su aspiración, y aumentaron luego de su posesión.

Denuncia que desconocidos intentaron penetrar a su residencia y recibe con frecuencia llamadas y panfletos amenazantes

Tengo solamente un escolta le pido al Gobierno Nacional que me brinde ayuda para ver si me brinda la oportunidad de darme otro escolta y un carro blindado porque siento miedo por mí y mi familia.

Hechos violentos también se han cometido contra tres de sus colaboradores, por eso se declaran desprotegidos.

“Hay que analizar que en nuestro municipio solo contamos con 4 policías y hemos tenido 2 atentados a nuestros funcionarios; a nuestro asesor jurídico, que ocurrió el 19 y el otro al asesor financiero”, señala César Castro, secretario del municipio de Margarita.

Los afectados aseguran que no conocen ni los motivos ni los autores de esta supuesta persecución.

En la zona ya hace presencia un escuadrón móvil de Carabineros, con el fin de garantizar la integridad de los amenazados y prevenir alteraciones del orden.

Pese a la gravedad de las denuncias y los hechos, la depresión momposina, donde está ubicado el municipio de Margarita, es según registros una de las regiones más seguras de Bolívar.