Alcalde de Pereira, en el ojo del huracán por declaración que dio antes de ataque contra Lucas Villa

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, entregó unas declaraciones el domingo que hoy muchos recuerdan tras el ataque a bala del que fueron víctimas Lucas Villa y otros dos jóvenes mientras hacían un plantón pacífico en el viaducto.

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos”, dijo en ese momento.

En diálogo con Blu Radio, Maya sostuvo este jueves que su declaración “nunca ha buscado que los particulares se armen y defiendan sus propios intereses. Por el contrario, yo estoy seguro de que las armas deben estar solamente en cabeza del Estado”.

“Pido excusas si es el caso, si he sido malinterpretado”, agregó.

Maya insistió en que “en ningún momento, en ninguna red social o en ninguna intervención del alcalde de Pereira existe la posibilidad de armar o civiles”.