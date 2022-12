Alcalde de Soledad prohibió a profesores dejar tareas a los estudiantes para la casa

Además, los alumnos entrarán a las 9:00 a.m., según el mandatario, para “ayudar al desarrollo cerebral del niño”. Mineducación habló de la polémica.

“A partir del próximo año, los niños que estudien en colegios oficiales de Soledad ingresarán a clases a las nueve de la mañana y quedará prohibido a sus maestros colocar tareas para llevar a casa”, dijo Joao Herrera, gobernante de la población.

El anuncio desató una aguda polémica en Atlántico y llovieron tanto críticas como respaldos.

Luis Grimaldo, vocero de los educadores, aseguró que el alcalde Herrera busca tapar la falta de inversión en el área.

Entre tanto, psicólogas y psicoorientadoras vieron con buenos ojos el cambio de horarios para niños de transición y primaria.

“La entrada del niño más tarde le permite más tiempo para dormir y su desarrollo cerebral es muy importante”, dijo la especialista Selene Vanegas.

Sobre las tareas, expresó que permiten crear un vínculo entre educadores, padres y niños, y que las actividades para la casa no deben ser exageradas en cuanto a cantidad.

Los profesores rechazaron el término de “inquisidores” con el que se refirió a ellos el mandatario de Soledad en el video con que dio a conocer la iniciativa.

La ministra de Educación, Yaneth Gia Tovar, también habló de la polémica e hizo hincapié en la autonomía de los colegios para establecer los horarios, pero pidió respetar el número de horas semanales según el grado.

También se refirió a que las tareas que dejan los docentes a los niños no deberían ser excesivas.