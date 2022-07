Alcalde de Tibú: “Grupos al margen de la ley se pasean por todo el pueblo y nadie ve ni dice nada”

El alcalde de Tibú, Nelson Leal, habló sobre lo ocurrido con los disidentes de las FARC que se pararon frente a su sede. Afirmó que la gente del municipio “se está acostumbrando a verlos y a ni siquiera llamar a la Policía y al Ejército Nacional”, señalando que ha “pedido a gritos herramientas para poder gobernar”, pero el Estado no se las ha brindado.

Su declaración fue entregada en entrevista a Blu Radio, en la que recalcó que está solo y “el Estado no lo protege (…) No sé si me ven como guerrillero”.

Publicidad

Denunció que “hace 4 meses me han robado prácticamente también mi camioneta blindada y una serie de camionetas blindadas que le han robado a la UNP, incluso a diferentes líderes y lideresas en Norte de Santander, donde estos grupos al margen de la ley se pasean por todo el pueblo y por todo el Norte de Santander y nadie ve nada, nadie dice nada. Vemos el reflejo de que llegan a la alcaldía haciendo una usurpación”.

El alcalde de Tibú también sostuvo que debe protegerse “con un chaleco, dos escoltas y la mano protectora de Dios”.

Otra cosa expresó Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, quien calificó lo ocurrido en Tibú como “un hecho lamentable, que nosotros repudiamos”.

“Desde el Gobierno departamental, en coordinación con la fuerza pública, nuestro Ejército Nacional, (…) hemos citado a un consejo extraordinario de seguridad con presencia de altos mandos del Ejército y la Policía, se tomarán medidas conforme con las orientaciones que ha dado el señor presidente, el señor ministro de Defensa, el señor ministro del Interior, a fin de proteger a la población”, agregó.

Publicidad

Según el mandatario departamental, “aquí hay un Estado que está trabajando para garantizar la seguridad y la convivencia de todos en Norte de Santander, y que como sociedad reclamamos un espacio para la paz, la reconciliación y la convivencia en Norte de Santander”.