Alcalde de Tumaco tras ataque del que salió ileso: “He sido amenazado en múltiples ocasiones”

En materia de orden público, en Colombia preocupan hechos como el reciente ataque a bala registrado en contra del alcalde de Tumaco, Nariño, Félix Henao. Ocurrió luego de haber asistido a las fiestas religiosas que se realizaban en el municipio de Magüí Payán.



“El día de ayer hicimos un consejo de seguridad, a nivel departamental, donde se tomaron medidas extremas para mi seguridad y la de mis familiares más cercanos, para poder darme esa protección y poder hacer las acciones correspondientes de investigación que tiene toda la fuerza pública y el CTI para esclarecer los hechos”, señaló el alcalde de Tumaco.

El mismo alcalde Félix Henao relató cómo se dieron los hechos el pasado sábado 6 de enero. Cuando regresaba de Magüí Payán, “fui abordado por unas personas en moto que quisieron detener el vehículo y mis escoltas, gracias a la oportuna reacción, pudieron salvar mi vida y recibimos varios impactos de bala”.



Tras el ataque a bala, del que salió ileso, el alcalde de Tumaco señaló que “sí he sido amenazado en múltiples ocasiones y la preocupación que tenemos, como primera autoridad del municipio, es que nunca en la historia del municipio habían atentado contra un alcalde”. Sin embargo, hizo énfasis en que “nosotros venimos apoyando el proceso de una paz total acá en el territorio”.

El alcalde de Tumaco, Félix Henao, criticó también que durante su recorrido de regreso al municipio del que es mandatario “no encontré a nadie de la fuerza pública”.

“Voy a seguir en el cargo, yo no voy a renunciar, a mí no me van a amedrentar los violentos. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo tumaqueño, tengo una responsabilidad con aquellas personas a las que le han sido vulnerados sus derechos de igualdad en todo Tumaco y la costa, y aquí vamos a liderar este proceso”, puntualizó el alcalde Félix Henao.