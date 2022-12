Alcalde de Villavicencio, en la mira de Contraloría por fallas en programa de alimentación escolar

Miles de estudiantes de colegios públicos en la capital del Meta están sin refrigerio desde el año pasado pues Wilmar Orlando Barbosa no ha adjudicado contrato.

Los alumnos afectados por la dilación sumarían más de 30.000.

El concejal Felipe Harman ofició a la Procuraduría para que intervenga. Según el cabildante, podría haber favorecimientos a terceros para entregar el contrato.

“La población estudiantil no ha accedido a su derecho de que se le garantice la prestación del servicio de alimentación escolar. Lo anterior no sólo constituye una violación flagrante de las normas sino que también vulnera los derechos de los niños”, le dijo la Contraloría general de la República al alcalde Wilmar Barbosa.

De acuerdo con la administración municipal, las demoras se deben a que las propuestas no cumplen con los requisitos de ley.

“Teníamos ya una cuantía para cubrir 116 días de este año, y lamentablemente tuvimos que hacer un cierre porque no cumplieron tampoco con los requisitos mínimos que deben presentar”, declaró Jorge Daniel Beltrán, secretario de Educación de la ciudad.

Conozca más sobre los líos de algunos programas de alimentación escolar en Colombia:

