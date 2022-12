Alcalde de Yopal, destituido e inhabilitado por 13 años por crisis del agua

La Procuraduría General de la Nación destituyó y sancionó con inhabilidad de 13 años al alcalde de Yopal, Casanare, William Celemín, a quien halló responsable dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público por el desabastecimiento de agua en esa ciudad.

No obstante, Celemín se encuentra fuera del país, debido a que pidió permiso para asistir a un evento con otros gobernantes del mundo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Según el ente de vigilancia disciplinaria Celemín retardó de manera injustificada el ejercicio de las funciones propias de su cargo y no garantizó la adecuada prestación efectiva del servicio público de agua potable en la ciudad. En concepto del Ministerio Público, con su aparente negligencia el gobernante creó un riesgo grave y un deterioro para la salud humana de la población de ese municipio.

"En materia de agua potable o acueducto, estamos frente a un servicio que corresponde asegurarle a los municipios, deber que no solo se encuentra expresamente señalado, sino que además está condicionado a que el mismo se cumpla con eficiencia", sostuvo en el fallo disciplinario la Procuraduría.

El Ministerio Público investigó el contrato interadministrativo 590 de 2013 con la Empresa de Acueducto de la capital casanareña, el cual tenía como objetivo la construcción de una planta de potabilización.