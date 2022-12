Alcalde de Yumbo, en libertad tras entregarse a autoridades por caso de soborno

Foto: cortesía Fiscalía

Fernando Murgueitio, actual mandatario de Yumbo, se había presentado voluntariamente ante la Fiscalía, luego que esta le imputara cargos por su presunta participación en el cobro de una coima de $150 millones, para la adjudicación de un contrato a una empresa de seguridad privada en ese municipio del Valle del Cauca.

Publicidad

Durante la audiencia de legalización de captura celebrada en Bogotá, Murgueitio negó los cargos por concusión e interés indebido en la celebración de contratos. Su abogado defensor, el exfiscal Mario Iguarán, dijo que la Fiscalía basó sus acusaciones en el testimonio de opositores políticos del funcionario.

"Ellos creen en las versiones y en la información que les entrega la gente que hace las denuncias y demás. Luego de presentarme el juez determina que, aunque el procedimiento es legal, no había razones de pesos, ni fácticas, ni reales, para privarme de la libertad", afirmó el mandatario.

Sin embargo, aunque alcalde recobró su libertad y en la noche del jueves y regresó al Valle del Cauca a retomar sus funciones, seguirá vinculado al proceso. Asimismo, en cuanto a las acusaciones en su contra, señaló que estas no son ciertas.

"De pronto hay una intensión u obsesión de persecución política que llevo dos años soportando y he hecho las debidas denuncias de injuria y calumnia por estos temas. En Yumbo hemos generado más $250 mil millones en contratación y no hemos tenido ninguna dificultad, hay un proceso de licitación, hay una audiencia pública y demás. Estoy seguro de mi actuación transparente y responsable ante la confianza que me ha otorgado el municipio", puntualizó Murgueitio.