Alcalde en Caquetá sale desplazado luego de que violentos le dieran 72 horas para dejar su municipio

Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá , recibió mensajes intimidatorios de las disidencias de las FARC , quienes lo declararon objetivo militar.

“Por amenazas del GAOr 62, en cabeza de alias Robledo, quien me declara objetivo militar y me da 72 horas para que abandone el municipio. También recibí información de la fuerza pública donde -con labores de inteligencia- se presume que va a haber un atentado contra la alcaldía municipal”, afirmó Molina.

El mandatario local agrega que desde que asumió ha sido víctima de extorsiones.

“Me piden 300 millones de pesos para que pueda ejercer el cargo como alcalde. Siempre he estado en contra de este tipo de acciones. Me citan para que me presente en una zona rural para cuadrar con ellos supuestamente”, dijo.

En compañía de las autoridades, Molina y su familia dejaron el municipio de Cartagena del Chairá.

Para la secretaria de Gobierno del Caquetá , Sandra Rodríguez Pretel, estos hechos no los van a amedrentar. Anunció que se le incrementó la protección al alcalde.

Aparte de Molina, en lo corrido de este año han sido amenazados dos líderes sociales y un excombatiente fue asesinado.