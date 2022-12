Alcaldesa de Argelia asegurada por presunto hurto a su excompañero sentimental

Un problema amoroso terminó para Flor Dey Granada Valencia, actual alcaldesa del municipio de Argelia, oriente antioqueño, en los estrados judiciales.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, de Sonsón municipio vecino, con funciones de control de garantías cobijó a Granada Valencia con medida de aseguramiento en el domicilio, como presunta responsable de sustraer sin autorización previa, todos los objetos que ocupaban el inmueble de Olimpo López Martínez, su ex compañero sentimental.

Según este juzgado la alcaldesa no obtiene el beneficio de permiso para trabajar.

Según la denuncia instaurada por la víctima, el 13 de diciembre de 2014 a las 6:45pm, la alcaldesa y el inspector de esa municipalidad, forzaron candados y puertas de su casa y de su establecimiento comercial, e ingresaron a los inmuebles para sustraer enseres, dinero en efectivo y joyas, sin autorización judicial. Según el denunciante, lo sustraído supera los 79 millones de pesos.

Después de varios registros y allanamientos, la Fiscalía pudo establecer que varios de los elementos extraídos de manera ilegal estaban en algunas dependencias de la administración municipal.

Los investigadores establecieron además que aunque para el retiro del dinero y los elementos se dejaron actas firmadas por la alcaldesa y se usó papelería oficial, para la fecha de los hechos la mandataria se encontraba con incapacidad médica y no podía ejercer como primera autoridad del municipio.

La procesada no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado de mayor cuantía, en concurso con violación de habitación ajena por servidor público.

La decisión fue apelada por la defensa ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sonsón.