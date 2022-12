Alcaldía de Bogotá le ‘pone acelerador’ a apertura de licitación para el metro

Tal como lo explica en comunicado la Alcaldía, “el cronograma previsto contempla iniciar la adquisición de predios con los recursos ya reservados del cupo de endeudamiento en el segundo semestre de 2016, en tanto avanza la estructuración técnica, legal y financiera cuyo producto final son los pliegos de licitación. También se pondrá en marcha un programa de reubicación anticipada de redes de servicios públicos, pensado para reducir los riesgos de interrupción durante las obras mayores”.

Nación y Distrito aprobarán las vigencias futuras y adelantarán la actualización de inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.

Así será una estación sobre la Av. Primero de Mayo

La primera línea del metro de Bogotá no es sólo un proyecto de transporte. Es un gran proyecto urbanístico que transformará a Bogotá y aportará a su calidad de vida y productividad.

“La línea será elevada, alta y esbelta, para maximizar la iluminación natural sobre el espacio público: andenes, zonas verdes y parques. Asimismo, también buscando mejorar la calidad urbanística, las estaciones no se construirán sobre el espacio público sino en edificios aledaños conectados a la línea del metro a través de puentes o pasarelas. En estas estaciones los usuarios no solo encontrarán las taquillas, circulaciones, escaleras y ascensores, sino toda clase de servicios complementarios como comercio, comidas, bancos, baños, primeros auxilios, biciparqueaderos y otros, según la zona”.

Algunas de las estaciones con alto potencial se convertirán en núcleos de encuentro barrial, con auditorios, educación, salud, servicios de gobierno, jardines infantiles, etc. Las estaciones y sus zonas de influencia se densificarán con oficinas y vivienda, para elevar los índices de ocupación del Metro y reducir así la presión sobre los precios de los tiquetes.

Las intervenciones urbanísticas siempre tendrán como premisa ensanchar los andenes y generar más y mejor espacio público, para facilitar el acceso peatonal y mejorar la seguridad en el entorno.

Siguiendo las conclusiones de los estudios existentes, sobre las vías rodarán trenes de 142 metros de largo -seis vagones- con capacidad de mover hasta dos mil personas. El sistema será cien por ciento eléctrico.