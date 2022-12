Alcaldía de Bogotá volverá a presentar proyecto de valorización el 2 de mayo

Ocho miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público firmaron una declaración que llamaba a los cabildantes a aplazar la discusión, lo que generó que se exacerbaran los ánimos durante el debate en el Concejo.

Luis César Mora, concejal de Cambio Radical, expresó: "No entendemos cómo es que nos están atropellando y faltando al respeto y no se abre la discusión como debería ser en el Concejo de Bogotá¨.

El concejal del Partido Verde Antonio Sanguino también manifestó su desacuerdo y aseguró que "el Gobierno pretende darle un entierro de quinta a estas extras y al proyecto de su propia autoría".

Pasada la medianoche, el secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, reconoció que luego de varias horas de discusión no se había logrado ningún acuerdo.

"Aprobarlo esta noche hubiera sido un acto que nos hubiera llevado a los mejores términos y que podría llevar a algunos graves arrepentimientos¨, dijo Bonilla.

El próximo 2 de mayo ambos proyectos serán nuevamente presentados ante el cabildo distrital, lo que significa que, por ahora, el actual cobro de la valorización continúa en pie.