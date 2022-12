Alcaldía de Bucaramanga recolecta 500.000 firmas para proteger de la minería al Páramo de Santurbán

“No se han otorgado licencias”, respondió el ministro de Ambiente al mandatario de la capital santandereana luego de acusaciones de supuesta corrupción.

“A mí no me quitan de la cabeza qué pudo haber corrupción en la concesión de esas licencias. Nos tienen que demostrar que no y tengo entendido que la politiquería ya avisó al procurador general para que me investiguen a mí y me den la destitución, con el argumento que yo los estoy irrespetando”, declaró el alcalde Rodolfo Hernández.

“Nuestra meta es que 500.000 personas firmen la figura de tercero interviniente, en busca de gozar un ambiente sano que no contamine las fuentes hídricas”, declaró Ludwing Mantilla, subsecretario de Gobierno de Bucaramanga.

Los documentos con las firmas serán presentados ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en Bogotá.