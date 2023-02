Alejandro Gaviria confirma que otra vez se contagió de COVID-19: "¿Cuántas h... veces me va a dar?"

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria , confirmó que nuevamente contrajo COVID- 19 a través de sus redes sociales.

Específicamente, por medio de su cuenta de Instagram, el economista e ingeniero civil dio a conocer la noticia.

“¿Cuántas h... veces me va a dar COVID?”, señaló Gaviria en una publicación junto a la fotografía de una prueba PCR con resultado positivo.

Uno de los términos que utilizó Alejandro Gaviria para confirmar que le volvió a dar COVID-19 sorprendió a algunos usuarios, que no dudaron en manifestarse y cuestionar su vocabulario, teniendo en cuenta su condición de ministro de Educación.

"Que no se le olvide el rol que juega en la sociedad, señor", comentó una usuaria. Sin embargo, otros consideraron este reclamo como innecesario y señalaron que su expresión fue solamente para evidenciar un "enojo" y deseo de "salir de un problema".

La última vez que Alejandro Gaviria anunció públicamente que contrajo coronavirus COVID-19 fue en mayo de 2022. Y lo hizo también a través de sus redes sociales.

Tercer día de aislamiento por Covid. Fiebre alta. Mucha tos. Malestar general. Nada grave, pero duro. Espero recuperarme pronto y poder seguir aportando a la campaña de la Coalición. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) May 5, 2022

Alejandro Gaviria y la reforma a la salud

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha sido una de las voces del Gobierno que ha hecho reparos al documento de la reforma a la salud. Sostuvo que se sintió frustrado tras conocer el texto, pues, según él, después de seis reuniones que sostuvo el gabinete presidencial con la ministra Carolina Corcho, no se tuvieron en cuenta varias opiniones respecto a esta iniciativa.

Por ejemplo, mantener el aseguramiento actual del sistema. De acuerdo con el ministro, en dicha propuesta las EPS no tienen un papel claro y pierden facultades como la gestión del riesgo en salud y la administración de los recursos.

Su frustración radica en que, según él, pudo hacerse un texto de manera más razonable y aseguró que lo que buscaba era aportar al proyecto.

Alejandro Gaviria, además, fue claro en argumentar que no tiene planeado renunciar, pues tiene mucho trabajo por hacer en la cartera educativa. Sin embargo, no comparte algunos espacios como el que se dio este martes, 14 de febrero de 2023, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, razón por la que decidió no asistir.

En medio de este evento de defensa a sus reformas, el presidente Gustavo Petro le envió un menaje al ministro Alejandro Gaviria. El jefe de Estado le dijo al funcionario que tiene clara la indicación de que se hagan facultades de medicina y de enfermería en todo el país, tal y como lo está impulsando la reforma a la salud.