Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, no aceptó cargos de corrupción

Junto al senador Musa Besaile hicieron un pacto criminal desde 2011 para desfalcar al departamento, aseguró la Fiscalía.

Como consecuencia de dicha alianza, se nombró en el cargo al exdirector de regalías Jairo Zapa, quien fue posteriormente desaparecido y asesinado.

“Se concertaron con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la administración pública”, dijo Jaime Camacho, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema durante una audiencia en la que Lyons participó desde Miami.

Dicho acuerdo habría comenzado en 2011, cuando firmaron cuatro contratos que superaron en total los 8.000 millones de pesos. En dicha alianza, se supone que el exmandatario y el senador acordaron que el 30% del dinero de los contratos iría a manos de Lyons y un 8% a Zapa.

Según la hipótesis de los investigadores, Lyons malversó 10 mil millones de pesos. Además, se indaga si el exmandatario ordenó el crimen de Zapa, desaparecido en marzo de 2014 y cuyo cuerpo fue encontrado en agosto de ese mismo año en zona rural de Pueblo Nuevo, cerca de la finca del padre del entonces gobernador.

Delitos imputados

Con base en la acusación, a Lyons se le imputó concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin el lleno de requisitos legales.

“De forma clara, manifiesto que no me allano a los cargos contenidos en la imputación, de forma y simple y llana, es decir, tal como fueron imputados por la Fiscalía. No obstante, debo aclarar que llegué a un preacuerdo”, declaró Lyons desde Miami.

Darío Bazzani, abogado de Lyons, aseguró que la colaboración de su cliente con la justicia colombiana sigue en firme, pese a no haber aceptado los cargos.

“Acepta el delito de concierto para delinquir en la modalidad de simple, concertando de una vez la pena imponible 5 años de prisión y 2 meses. Los demás delitos imputados, respecto de los cuales está colaborando con la justicia, están cobijados por un principio de oportunidad que ya ha sido otorgado por la Fiscalía”, aseguró Bazzani.

