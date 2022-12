Alejandro Lyons habría supervisado personalmente el asesinato del exdirector de Regalías de Córdoba

Así lo dijo el testigo Jaime Agámez, quien murió en extrañas circunstancias tras señalar al exgobernador de Córdoba de la muerte y desaparición de Jairo Zapa.

La declaración es el punto de partida de la investigación que relaciona al cuestionado político con el crimen. Lyons también ha sido salpicado en el escándalo del cartel de la toga.

“Me contó Jesús Henao que Alejandro Lyons le ofreció mil millones por cada año que este durará detenido, con tal de que no lo delatara”, declaró Agámez hace dos años.

El negocio que habría realizado el asesino material de Jairo Zapa Pérez, por aceptar los cargos, le habría significado ganancias de 30 millones de pesos mensuales.

Agámez fue detenido en medio de escándalo por el desfalco de recursos de educación en Córdoba. De acuerdo con el testimonio, la víctima fue citada bajo engaños por Henao, también contratista de la Gobernación. El crimen habría sido cometido en una vivienda, a escondidas de su propietaria.

“El día en que Jesús Henao asesinó a Jairo Zapa, llamó a la dueña de la casa con insistencia a decirle que aún no se acababa la reunión. Temía que la dueña de la casa llegara y encontrara el cadáver”, declaró el testigo.

El cadáver permaneció en el carro de Henao hasta que, según la declaración, apareció Lyons.

“Al rato apareció el gobernador, prestó el vehículo y entró al garaje de la residencia y en un costal tres rayas guardaron el cadáver. El vehículo en que se transportó el cadáver de Jairo Zapa Pérez fue el de la Gobernación de Córdoba para que no fuera revisado”, añadió.

El cuerpo fue enterrado a pocos metros de la finca del papá de Lyons, donde fue hallado más de cuatro meses después del homicidio.

Agámez Pineda, abogado de profesión, fue el primero en hablar de las supuestas visitas clandestinas del exgobernador Lyons a la cárcel de corozal, al parecer para manipular a Henao.

“Alejandro Lyons visitaba en las noches la cárcel de Corozal, donde cuadraba con Jesús Henao cómo manejar la fiscalía y torcer pruebas”, declaró.

La familia de Jairo Zapa pidió a la Fiscalía exigirle a Lyons contar la verdad.

“No hay duda que la desaparición y posterior homicidio de Jairo Zapa está relacionado con el manejo de los recursos de regalías que tenía a cargo en virtud del nombramiento que le hiciera Alejandro Lyons, quien era el gobernador. Esperamos que esta persona aclare todo lo que conozca, no solamente sobre el entramado de corrupción que se manejaba desde la Gobernación, sino cómo en ese contexto se da la desaparición y homicidio”, dijo Juan Amaya, abogado de la familia de Zapa.

