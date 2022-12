Alejandro Ordóñez, en el ojo del huracán por su esquema de seguridad

El ajuste al esquema de seguridad fue hecho por Ordóñez en abril del 2009.

El esquema del exprocurador está conformado por al menos diez vehículos y cuarenta guardaespaldas de la unidad nacional de protección, la Policía y el Ejército.

Además, su familia también cuenta con seguridad.

La congresista por la Alianza Verde Angélica Lozano, publicó en redes lo que al parecer cuesta el esquema de seguridad del exprocurador Ordóñez:



$62 mil millones de pesos nos cuesta el arribismo, corrupción y abuso de poder de este señor #OrdoñezDevuelvaLaPlata RT/ pic.twitter.com/SJkUqG2mGZ — Angélica Lozano Correa👍🏽 (@AngelicaLozanoC) October 28, 2016

El periodista Guillermo Prieto, más conocido como Pirry, replicó:



Ordóñez infame, pícaro y corrupto. Le quitas el pan de la boca a muchos pobres, nos cuestas 62.000 millones al mes y ni siquiera trabajas. — Pirry (@PirryOficial) October 28, 2016

Ante estos señalamientos, Ordóñez respondió:



Buena tarde @PirryTv. Antes que responder a sus insultos, lo invito a conocer información de @PGN_COL. Injuriar es fácil. Es de violentos. — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) October 27, 2016

En un comunicado, la Procuraduría señaló que mantiene el esquema de protección de Ordóñez y sus allegados porque hay una norma que lo permite y no hay estudios de seguridad que permitan cambiarlo.

Este es el comunicado:

Comunicado 830

Ante las inquietudes ciudadanas recibidas el día de hoy frente al manejo de esquemas de seguridad de funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, la Procuraduría General de la Nación se permite manifestar que:

1. La seguridad de los exprocuradores generales de la Nación y de sus familiares con esquemas asignados, se define mediante estudios realizados por las autoridades competentes y que dependen de las circunstancias que rodean a cada uno de los exfuncionarios y a sus círculos cercanos. Son dichas autoridades las responsables de determinar la viabilidad de los esquemas.

Al interior de la Entidad se regula por el numeral 2 del Artículo 20 del Decreto Ley 262 de 2000, en lo relativo a las funciones de la División de Seguridad: “Garantizar, de conformidad con el reglamento de protección y seguridad que expida el procurador general, la seguridad personal de los servidores y exservidores de la Procuraduría General y sus familias, cuando por razones de seguridad sea necesario, para lo cual la Entidad deberá disponer de los recursos humanos y físicos que se requieran”.

2. El 3 de abril de 2009, el entonces procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, estableció, mediante la Resolución 109, un nuevo reglamento de protección y seguridad personal para los servidores y exservidores de la Entidad y sus familias.

Dicha resolución fue adicionada por la 327 del 9 de agosto de 2013, la cual estableció que el beneficio de seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General de la Nación no podría superar los cuatro años de duración desde la salida del cargo, ya que no existía una normativa que definiera un límite de tiempo en la materia.

3. Ante su salida del cargo el pasado lunes 19 de septiembre y frente a la ausencia de un nuevo estudio de seguridad realizado al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado y a los miembros de su familia, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la normativa existente y en aras de garantizar la protección al exprocurador y a sus familiares, mantiene el esquema que tenía al momento de su salida del cargo.

El correspondiente estudio de seguridad determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su familia.