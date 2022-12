“Alejandro Ordóñez pertenece a otro siglo, es insólita su actitud”: Daniel Samper Pizano

El escritor habló sobre una posible alianza de Uribe y Vargas Lleras, la participación política de FARC e incluso opinó sobre los videos que hace su hijo.

En pleno estreno de su libro ‘Cama y famas, las más raras y genuinas historias de amor’, Daniel Samper atendió a Noticias Caracol para hablar del panorama político en Colombia.

Hablemos de parejas que se están formando en la política. ¿Cómo ve esa relación entre Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras?

Ese es un contubernio muy peligroso, bastante anunciado, es una boda cuyas campanas han sonado desde hace mucho rato. No me extrañaría que terminarán en el lecho. No sería bueno para Colombia

¿Cómo ve el trío Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo?

Chévere, me gusta ese trío, no sé si ganará, pero me gusta ese trío. Me parece que son tres personas inteligentes, a ninguna de ellas se les puede señalar como corruptas, que antes era un requisito del cual ni se hablaba, no se era corrupto, los corruptos no aspiraban a estas cosas. Ahora aspiran y ya llegan corruptos. Estos tres son personas por las cuales se puede poner la mano al fuego.

¿A Petro le pondría alguna pareja? O ¿Puede llegar solo a la Presidencia?

A mí me parece que Petro es muy solitario, anda con mucha gente, pero es muy solitario. No se le conoce una pareja política. Él se quiere a sí mismo muchísimo, entonces creo que ese amor le basta para estar por ahí cerca de donde los demás están haciendo fiestas y algún día se subirá a alguna de ellas.

¿El exprocurador Alejandro Ordóñez?

Pertenece a otro siglo realmente, habría que estudiarlo cuando se estudie el medievo, es insólito lo que él defiende, es insólita su actitud, es insólito su tipo de corrupción, es realmente una tragedia nacional que una persona haya venido desde tan lejos en el tiempo a influir en la política.

¿Farc podría conquistar con labia a los colombianos para llegar a la Presidencia?

Las FARC han sido muy odiadas y con mucha razón, su desempeño como combatientes no se limitó a luchar contra las fuerzas del Estado. Pero ojalá les vaya bien, la democracia tiene que ser un buen negocio para ellos. No tan bueno que arrasen en las elecciones, pero bueno para que tengan una representación.

¿Usted ve y sigue a su hijo Daniel Samper, que se ha vuelto en el rey de los youtubers?

Él me manda a veces YouTube, pero yo no sé entrar. Lo que veo me divierte mucho, tengo que confesarlo. Yo no lo haría, es decir, salir disfrazado de gallina y esas cosas que él hace, pero me parece que ha tenido el valor de entender que, siendo de una generación distinta a los que tienen 20 años, ha sabido vincularse a ella.

Ha heredado algunas cosas y otras las ha robado, por ejemplo, eso de ‘mi puto libro’, ‘mi puta obra’, esa palabra la usé yo con mucha más elegancia cuando escribí ‘Breve historia de este puto mundo’ y él tranquila y dulcemente se la robó de ahí.

Heredado también un enemigo común: Uribe

Yo he heredado de mi hermano por supuesto, de Daniel también. A su turno, ellos han heredado enemigos míos, pero la pasamos muy bien a pesar de todo. Enemigos comunes, sin duda ese caballero que usted mencionó y que le estoy dando el nombre de caballero en un exceso de generosidad extraordinaria porque las cosas que ha hecho y las cosas que le ha hecho a gente que uno quiere han sido realmente imperdonables.