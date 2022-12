Alejandro Ordoñez, un procurador que a nadie dejó indiferente

El abogado tomasino llegó a la Procuraduría General de la República precedido de una extensa e importante carrera como jurista.

Pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado. Finalmente, con una alta votación, fue elegido como jefe del Ministerio Público.

Desde el inicio de su carrera ha dejado en claro sus posiciones religiosas. Como cuando cambió la figura del general Santander por un crucifijo o demandó a la revista Soho por una representación de la Última Cena con modelos que lucían poca ropa.

Su periodo se caracterizó por fuertes sanciones a funcionarios y figuras públicas de diferentes corrientes políticas como Piedad Córdoba, Sabas Pretelt, Gustavo Petro, Andrés Felipe Arias y Bernardo Moreno.

También por su oposición a las garantías constitucionales otorgadas a la comunidad LGTBI.

En el último tramo de su carrera se volvió un acérrimo crítico del proceso de paz y del gobierno de Juan Manuel Santos. No se calló, ni por un segundo, la animadversión que sentía por lo acordado en La Habana y esto lo convirtió en uno de los rostros del no en el plebiscito.

A solo tres meses de terminar su periodo, el Consejo de Estado anuló su reelección por considerar que había irregularidades en la forma como lo nominó la Corte Suprema y porque el alto tribunal consideró que votación en Senado se hizo irregularmente.

La tormenta política no se hizo esperar y Ordoñez acusó al gobierno y a las FARC de estar tras su salida.

Ya fuera del cargo, dijo que “no se callaría”. Lo que es creíble, pues nunca lo ha hecho.

Es clara su aspiración para las elecciones en 2018, ya que cuenta con respaldo de los sectores conservadores y de derecha del país. Si ese apoyo es suficiente para sus aspiraciones lo dirá el tiempo.